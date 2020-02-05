مصادر تستنطق نجوى قدح الدم حول لقاء (البرهان – نتنياهو)

التاريخ: 05-فبراير-2020
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تحفظت السفيرة نجوى قدح الدم كبير مستشاري الرئيس اليوغندي عن الادلاء باي تصريح صحفي حول اللقاء الذي تم بين الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس وزراء دولة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في يوغندا امس الاول.
لكنها ذكرت لصحيفة السوداني الدولية انها حضرت الاجتماع بصفتها كبير مستشاري الرئيس اليوغندي يوري موسفيني، وبصفتها سفيرة بالقصر الجمهوري لحكومة السودان.
يذكر ان بعض المصادر اشارت الى ان نجوى قدح الدم قد رتبت للقاء البرهان ونتنياهو، وقد ظهرت قدح الدم في صورة وهي تصافح نتنياهو بيوغندا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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