الشيوعي يعلن موقفه من لقاء البرهان ونتنياهو ويكشف عن مؤامرة

أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه للقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الإثنين، في عنتبي بيوغندا، ووصف اللقاء بأنه طعنة وخيانة لتقاليد الشعب السوداني ضد الامبريالية والصهيونية، ودعا الجماهير ولجان المقاومة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، منوهاً إلى أن تحقيق أهداف الثورة يعني التضامن مع الشعب الفلسطيني.

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وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي الفضل في تصريح صحفي، يوم الثلاثاء، بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن اللقاء لا يمت بصلة للعلاقات النضالية التي تربط بين الشعبين السوداني والفلسطسيني، وأنه ضد الموقف المعلن والواضح مع الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس.

وشنّ الفضل هجوماً عنيفاً على وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله ووزير الإعلام فيصل محمد صالح، وقال إن حديثهما عن عدم معرفة مجلس الوزراء باللقاء بمثابة هروب إلى الأمام، منوهاً إلى أن القضية ليست في علمهم باللقاء أم لا, وأضاف: “يجب أن تعلن وزارة الخارجية ووزارة الإعلام موقف السودان الداعم لموقف الشعب الفلسطيني.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)