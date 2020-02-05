مسؤول إسرائيلي: السودان لم يعُد مُهدِّداً للأمن القومي

كشف مسؤول إسرائيلي رفيع طبقاً لموقع “إسرائيل تايمز”، عن طلب السودان مساعدة إسرائيل لتحسين علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال الموقع إنّ مسؤولاً إسرائيلياً رفيعاً صرّح للقناة 13 الإخبارية، بأن السودان طلب من إسرائيل حث إدارة ترمب للتخلِّي عن تسمية الإرهاب، وأضاف بأن نتنياهو وافق على القيام بذلك وأثار القضية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عندما كان في واشنطن الأسبوع الماضي لبدء تنفيذ خُطة ترمب للسلام، وأعقبه اتّصال بومبيو هاتفياً برئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان يدعوه لزيارة الولايات المتحدة.

وكشف الموقع بحسب صحيفة الصيحة، أنّ الموقف الإسرائيلي تجاه السودان بوصفه مُهدِّداً لأمنها القومي، تغيّر منذ سُقُوط حكومة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي وقطعه العلاقات مع إيران، وأشار إلى أنّ المسؤولين الإسرائيليين أصبحوا لا يُصنِّفون السودان مُهَدِّدَاً للأمن القومي بعد أن كان ينظر إليه كقناة لتدفُّق الأسلحة الى غزة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)