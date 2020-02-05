الصيحة: * اجتماعات سرية وردود فعل متباينة للقاء (البرهان – نتنياهو) * تشكيل دائرة خاصة للنظر في قضايا مسؤولي النظام السابق * الطب العدلي: مشارح الخرطوم تستقبل (1-3) مجهولي الهوية يومياً * مزارعو القضارف يحذرون من ندرة وارتفاع في أسعار الذرة خلال أيام السوداني الدولية: * ردود أفعال متباينة والأحزاب الكبيرة ترفض لقاء البرهان ونتنياهو * بومبيو يشكر البرهان على لقاء نتنياهو ويعده بتقوية العلاقات * (80) شاباً سودانياً ضمن المتعاقدين مع الشركة الإماراتية يعودون من ليبيا الجريدة:

* التغيير: لقاء البرهان ونتنياهو تجاوز للوثيقة الدستورية ونرفضه بحزم * ارتفاع حالات الوفاة بحفريات الاسكان في أبو سعد إلى 46 شخصاً * مقاومة العباسية: خور أبو عنجة أصبح وكراً للجريمة ومياه الصرف الصحي Advertisements المجهر: * (البرهان): التقيت (نتنياهو) لتحقيق مصالح الشعب * (المجهر) ترصد ردود الأفعال حول لقاء رئيس مجلس السيادة ورئيس وزراء إسرائيل آخر لحظة: * لقاء البرهان ونتنياهو يربك الخرطوم * التحقيق حول توقف مصفاة الجيلي * ضبط أسلحة بالقضارف وإعفاء مسؤولين بولايات الدار: * (الدار) تجري استطلاعات حول لقاء البرهان ونتنياهو (أبو صبة) يروع المواطنين أثناء نومهم جنوب الخرطوم * قرار مرتقب بالغاء نهائي لنظام الكفالة في السعودية * وكيل وزارة الطاقة: مصفاة الخرطوم لم تتوقف الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق 5 فبراير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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