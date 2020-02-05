صحيفة عبرية تكشف مفاجأة مدوية حول علاقة نتنياهو بتفاصيل “صفقة القرن”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن مقترح قدمه رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للإدارة الأمريكية، حول نقل بلدات عربية من إسرائيل إلى فلسطين.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو طالب إدارة دونالد ترامب، في العام 2017، بأن تشمل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم “صفقة القرن” نقل منطقة المثلث العربي إلى سيطرة فلسطينية.

ونقلت الصحيفة على لسان مصادر أمريكية وإسرائيلية أن نتنياهو طرح هذه الفكرة أمام كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية في العام 2017، وخلال إحدى زيارات صهر ومستشار ترامب، جاريد كوشنر، إلى إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، نتنياهو، لم ينف هذا الأمر، وإنما أرجعه أو عزاه إلى الخطة الأمريكية نفسها للسلام في الشرق الأوسط “صفقة القرن”.

ويشار إلى أن أحد بنود “صفقة القرن”، هو نقل معظم مدن وبلدات المثلث، وبينها كفر قرع وعرعرة وباقة الغربية وأم الفحم وقلنسوة والطيبة والطيرة وكفر قاسم وكفر برا وجلجولية، إلى الدولة الفلسطينية، مقابل ضم المستوطنات الإسرائيلية بصفة قانونية وشرعية إلى إسرائيل.

سبق أن أعلن ترامب، الثلاثاء الماضي، عن خطة السلام المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ”صفقة القرن”، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مستهل كلمته: “اليوم إسرائيل تخطو خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام”.