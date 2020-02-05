ترامب: مادورو دكتاتور وسيتم تحطيمه وغوايدو هو الرئيس القادم لفنزويلا!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “بسحق الطغيان” في فنزويلا، بالإشارة إلى حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه أمام الكونغرس الأمريكي: “تقود الولايات المتحدة الأميركية تحالفا دبلوماسيا يتألف من 59 دولة ضد الديكتاتور الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو… مادورو حاكم غير شرعي، وهو طاغية ينتهك شعبه. لكن طغيان مادورو سيتم سحقه وتدميره”.

وأضاف ترامب: “نحن نؤيد آمال الكوبيين والشعب في نيكاراغوا والفنزويليين في استعادة الديمقراطية” في بلادهم.

ورحب ترامب بالمعارض الفنزويلي خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا في البلاد، وقام أعضاء الكونغرس الأمريكي بالتصفيق له. المادة السابقة بيلوسي تمزق نسخة من خطاب ترامب أمام الكونغرس بعد أن رفض مصافحتها المقالة القادمة الأمين العام للأمم المتحدة يصف الوضع في ليبيا بأنه “فضيحة”

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