وكيل وزارة الطاقة : مصفاة الخرطوم لم تتوقف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت وزارة الطاقة والتعدين عدم توقف مصفاة الخرطوم وفقاً لما نقلت أخبار صحفية اليوم “الثلاثاء” وقطعت بإستمرار عملها حتى الأن.

وأوضح وكيل وزارة الطاقة والتعدين، حامد سليمان حامد، في تصريح لـ( باج نيوز) أن مصفاة الخرطوم تتكون من مصفاتين ، القديمة و الجديدة، وأشار إلى أن المصفاة القديمة تأثرت بعطل الأنبوب الناقل التابع لشركة 2B ، أشار إلى أنه ينقل النفط من هجليج إلى ميناء بشائر .

وأكد أن المصفاة الجديدة تعمل بطاقتها القصوى وبأكثر من معدلها الطبيعي.

ونوه سليمان إلى أن مصفاة الخرطوم تتغذى من ثلاث خطوط أنابيب وهي خط “بترولاينز” المُعطل حالياً، وخط من مربع 6 ينقل خام الفولة ويغذي المصفاة، وخط من دار يأتي من دولة جنوب السودان.

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وقال إن الخط المُعطل هو الذي يغذي المصفاة القديمة أما الجديدة تعمل بالطاقة القصوى.

وأعلن عن إرتفاع طاقتها إلى 40 ألف برميل في اليوم مقارنة بـ 34 ألف برميل لتعويض تأثير المصفاة القديمة.

وكشف سليمان عن تأجيل صيانة المصفاة إلى شهر سبتمبر القادم بدلاً عن شهر فبراير لتوفير مواد مستوردة من الخارج وقال ” نريد أن تكون الصيانة شامله فنحن لا نريد أن نوقف المصفاة ونعمل صيانة” وأشار إلى أنه لابد من صيانة كل الوحدات الرئيسية حتى لا تكون جزئية.

وتوقع وصول المواد المستوردة لصيانة المصفاة في نهاية شهر ابريل القادم لافتا إلى ان الوزارة اقترحت اريخ مبدئي للصيانة في شهر سبتمبر المقبل.