أحداث عاصفة في الهلال..تمرد اللاعبين وجماهير تطالب برحيل الكاردينال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تصاعدت الأحداث عاصفة داخل أروقة نادي الهلال إثر خروج فريق الكرة من دوري مجموعات أندية أبطال أفريقيا بعد تعادله مع الأهلي المصري في مباراة فاصلة بأمدرمان. ورفض عدد من لاعبي الهلال الانتظام في التدريبات بسبب تأخر المرتبات والحوافز، وجرى لقاء مكاشفة ساخن بين رئيس النادي أشرف الكاردينال واللاعبين والجهاز الفني والإداري. وشدد الاجتماع على ضرورة تجاوز آثار الوداع القاري والتركيز في المرحلة القادمة. ووعد الكاردينال نجوم الفريق بتسليمهم مستحقاتهم كاملة خلال الأيام المقبلة، فيما كان معظم حديث اللاعبين خلال الجلسة عن الحقوق المالية. وشهد آخر تدريب للهلال (14) لاعبا فقط،. ويطالب نجوم الفرقة الزرقاء بحوافز مباراتي النجم الساحلي التونسي وبلاتنيوم الزيمبابوي.

من جانبها تنظم جماهير الهلال ومجموعة ألتراس الأسود الزرقاء ندوة بدار النادي في السابعة من مساء الاربعاء، لبحث كيفية إبعاد رئيس النادي من منصبه، بعد تنامي تيار مناهض للكاردينال ومجلسه، ووصفهم بالفشل في تسيير أمور النادي على النحو الأمثل، خاصة في ما يتعلق بفريق الكرة.