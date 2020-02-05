البنك المركزي السوداني يقرر خفض سعر صرف الجنيه السوداني ..رسمياً

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قرر البنك المركزي السوداني، الثلاثاء، خفض سعر صرف الجنيه السوداني إلى 49.6 مقابل الدولار الأمريكي، نزولا من 45 جنيها في يناير/ كانون ثاني الماضي لاول مرة منذ سقوط النظام السابق .
وقال المركزي السوداني في بيان اليوم على موقعه الإلكتروني، إن سعر شراء الدولار سجل 49.6 جنيها فيما بلغ سعر البيع 49.9 جنيها.
بينما قال مصدر رفض ذكر اسمه وفق وكالة الأناضول، إن الخطوة تأتي لتقريب الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
وذكر المصدر أن “سياسة المركزي السوداني تقوم على منهج السعر المرن المدار، الذي يسمح للسعر الرسمي بالتحرك لتقريب الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي”.
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