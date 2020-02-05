وزير الاعلام السوداني ينتقد رئيس مجلس السيادة ويكشف عن موقفه من لقاء البرهان نتنياهو

كشف الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني موقفه من لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكتب فيصل في الساعات الأولى من صباح الأربعاء على حسابه الرسمي بفيسبوك بحسب متابعة أخبار الخليج 365 ما يلي:-

(موقفي من لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائم على نقطتين

١_ إن أخذ السيد رئيس مجلس السيادة أمر العلاقات الخارجية للسودان بيده والتقرير فيها بشكل متفرد فيه خرق للوثيقة الدستورية وتجاوز لاختصاصات الجهاز التنفيذي.

٢_ إن التعامل مع إسرائيل بهذا الشكل والاجتماع المنفرد مع نتنياهو فيه خرق وتجاوز للموقف السوداني الثابت على مر العهود بأن لا تطبيع ولا علاقات مع إسرائيل إلا بعد الإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وهذا موقف لا تملك أجهزة الحكم الانتقالي محدودة الصلاحيات تغييره، وإنما يترك الآمر للمجلس التشريعي أو المؤتمر الدستوري والحكومة المنتخبة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)