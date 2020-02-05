الدعم السريع يعلن عن وظائف: تجنيد أفراد مختصين بالمدرعات والدبابات

التاريخ: 05-فبراير-2020
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أعلنت قوات الدعم السريع مساء الثلاثاء، عن رغبتها في إعادة تجنيد أفراد بوحدة المدرعات التابعة لقوات الدعم السريع وفضلت أن يكون المتقدم حاصلاً على الدورات والتخصصات الآتية :
(1) مكنيكي دروع ودبابات .
(2) فني كهرباء دروع ودبابات .
(3) الاستخدام :
أ/ سائق مدرعة دبابة .
ب/ رامي مدرعة دبابة .
وجاء نص الإعلان الرسمي بحسب ما حصلت عليه أخبار الخليج 365 كما يلي-
(القائد العام للقوات المسلحة
قيادة قوات الدعم السريع
إعلان إعادة تجنيد:
1 تعلن قيادة قوات الدعم السريع عن رغبتها في إعادة تجنيد أفراد بوحدة المدرعات التابعة لقوات الدعم السريع حسب الشروط والتخصصات الآتية :
الشروط العامة:
(1) أن يكون سوداني لديه بطاقة قومية.
(2) أن لايتجاوز عمره أربعون عام .
(3) أن يخضع المتقدم لفحص الفيش.
(4) أن يخضع المتقدم للكشف الطبي .
(5) يحمل شهادة رفت من الوحدة.
(6) أن يقبل العمل في كل أجزاء السودان .
3. الشروط الفنية
أ. أن يكون المتقدم حاصلاً على الدورات والتخصصات الآتية :
(1) مكنيكي دروع ودبابات .
(2) فني كهرباء دروع ودبابات .
(3) الاستخدام :
أ/ سائق مدرعة دبابة .
ب/ رامي مدرعة دبابة .
ج/ فني راديو.
د/ فني تسلح (تفشكي).
هـ / فني ذخائر.
4. الأوراق المطلوبة :
أ. بطاقة قومية سودانية .
ب. شهادات الدورات العسكرية .
ج. الشهادات الأكاديمية .
د. شهادة الرفت.
هـ . أي أوراق أخرى.
5. الفترة الزمنية للتقديم من 5/2/2020م الى 20/2/2020م.
6. المكان رئاسة قطاع الفاشر دعم سريع.
التاريخ : 1/2/2020م لواء ركن
المحطة :الفاشر عصام الدين صالح فضيل قائد قطاعات دارفور دعم سريع).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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