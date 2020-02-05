البرهان: يكشف عن دواعي لقائه بنتنياهو في أوغندا

كشف رئيس المجلس الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء (الثلاثاء) عن دواعي لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ب (عنتبي) الأوغندية يوم (الاثنين) قائلاً: ( لقائي مع نتنياهو نابع من مسؤوليتي لمراعاة المصلحة العليا للسودان والحفاظ على أمنه الوطني) بحسب ما نقل محرر (أخبار الخليج 365)

وقال البرهان في بيان صحفي: ( تم بالأمس لقاء جمعني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في يوغندا، وقد قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني، أؤكد على أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤلية المؤسسات المعنية بالأمر وفق مانصت عليه الوثيقة الدستوریة، كما أؤكد على موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال وسيستمر ثابتا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية).

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن بتغريدة على “تويتر”، الاثنين، عن لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في أوغندا.

وقال مسؤول إسرائيلي في بيان: “يعتقد نتنياهو أن السودان بدأ يتحرك في اتجاه جديد وإيجابي. عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يرغب في مساعدة بلده على المضي قدماً في عملية تحديث من خلال إنهاء عزلته ووضعه على خريطة العالم”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)