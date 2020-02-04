قوى الحرية والتغيير لقاء البرهان ونتيناهو تجاوز للوثيقة الدستورية

الثلاثاء 4 فبراير 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

اعتبرت قوى إعلان الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتيناهو، تجاوز للوثيقة الدستورية التي نصت على أن العلاقات الخارجية من اختصاص السطلة التنفيذية.



وقال في بيان اليوم(الثلاثاء) أن المجلس المركزي لقوى (التغيير) عقد سلسلة اجتماعات مع مجلسي السيادة والوزراء، للتشاور في الأمر.

Advertisements

وأوضح البيان عدم علم قوى اعلان الحرية والتغيير بهذا اللقاء، ولم يتم التشاور معها في أي وقت سابق وهو أمر مخل ويلقي بظلال سالبة على الوضع السياسي بالبلاد.

وأشارت إلى أن إحداث تغييرات جذرية في قضية سياسية بحجم قضية العلاقة مع إسرائيل يقرر فيها الشعب السوداني عبر مؤسساته التي تعبر عن إرادته.

وأكدت قوى الحرية والتغيير على حق الشعب الفلسطيني في العودة ودولته المستقلة والوقوف ضد أي انتقاص من حقوقه العادلة.

وشدد البيان على رفض أي تجاوز للوثيقة الدستورية والمهام والسلطات المنصوصة.