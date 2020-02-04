السفارة السودانية بالصين تؤكد عدم وجود اصابات وسط رعاياها

الثلاثاء 4 فبراير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

أكدت السفارة السودانية ببكين عدن وجود اصابات بفايروس كورونا وسط الجالية بالصين أو الطلاب بمدينة أوهان.



ودعت في بيان اليوم (الثلاثاء) أجهزة الإعلام المختلفة لتوخي الدقة في نقلها للأنباء، مراعاة للقلق الذي تسببه لأسر المتواجدين بالصين.

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وأضافت أن السفارة ببكين في تواصل مع وزارة الخارجية بالخرطوم والسلطات الصينية المختصة لتنفيذ عملية اجلاء عاجلة للطلاب السودانيين بأوهان (مركز انتشار الفايروس ) ومن المتوقع ان تتم في اقرب تبعاً لسير الإجراءات .

وجددت السفارة التأكيد علي ان جميع السودانيين بالصين بخير وستظل علي تواصل معهم للتأكد من سلامتهم .

ونقلت وسائل اعلامية اليوم انباء تفيد باصابة 4 من الطلاب السودانيين بمدينة (اوهان) بالصين.