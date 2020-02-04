عاجل| أول تعليق لـ"البرهان" على لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي (صورة)

الثلاثاء 4 فبراير 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، أن اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو في يوغندا، خطوة من موقع مسؤوليته بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني.

وتابع: “وأكد أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤلية المؤسسات المعنية بالأمر وفق مانصت عليه الوثيقة الدستورية”. Advertisements وأردف: “أؤكد على موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال وسيستمر ثابتا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية” .

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