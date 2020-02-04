البرهان حول لقائه مع نتنياهو: أهمية حفظ وصيانة الأمن الوطني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني

كشف الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الإنتقالي مساء الثلاثاء عن هدفه من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي وقال عبر تعميم صحفي حصلت موش نيوز على نسخة منه(تم بالأمس لقاء جمعني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في يوغندا ، وقد قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني ، أؤكد على أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤلية المؤسسات المعنية بالأمر وفق مانصت عليه الوثيقة الدستورية).

وأضاف البرهان (كما أؤكد على موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال وسيستمر ثابتا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية .وبالله التوفيق).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)