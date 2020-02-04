(45) مليون جنيه كلفة تجهيز مستشفى الخرطوم لاستقبال العائدين من الصين

كشف د.بابكر المقبول مدير إدارة الطوارئ الصحية بحسب صحيفة اليوم التالى عن خطة لاستقبال الطلاب السودانيين القادمين من مدينة (ووهان) الصينية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة،

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وأشار إلى تكوين مرفق للعناية الأولية بمطار الخرطوم مجهز بكل الاحتياجات والأدوات الطبية وتجهيز اسعافات لنقل المشتبه بهم إلى مركز العلاج بمستشفى الخرطوم التعليمي، وقال إنه تم تجهيزه بكافة الأجهزه المطلوبة بتكلفة فاقت (45) مليون جنيه شملت أجهزة التنفس الاصطناعي وتوقف القلب والأشعة المتحركة والشفط الطارئ إضافة للمعمل والصيدلية بكامل الاحتياجات بجانب الطاقم الطبى والتمريض وعربات الإسعاف.

وأكد د. الفاتح عثمان مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم بدء الترتيبات اللازمة لعودة السودانيين من الصين بالتنسيق مع الجهات الرسمية والجهات ذات الصلة من كافة المؤسسات على المستويين الاتحادي والولائي تمهيداً لاكتمال نقل السودانيين من الصين خلال الأيام القادمة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)