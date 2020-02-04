شرطة المرور تنفذ محاضرات توعوية لطلاب الرياض والمدارس

التاريخ: 04-فبراير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة نفذت شرطة المرور اليوم محاضرات توعوية لطلاب الرياض والمدارس؛ شملت عدداً من مدارس تعليم الصم بأمدرمان والخرطوم وبحري، واختتمها بمدرسة الأمل للصم والبكم بالخرطوم شملت ٣٥٠ تلميذاً ورياض المعادي بالخرطوم. Advertisements وشملت المحاضرات بحسب سونا تعليم التلاميذ كيفية العبور الصحيح للطريق بتمليكهم قاعدة (كن مرئياً في الطريق) وأيضاً علامات العصا البيضاء؛ إضافة إلى ركوب الترحيل ووضعية الجلوس الآمنة في المركبات.

تأتي هذه المحاضرات ضمن برنامج التوعية الشامل لإدارة الإعلام داخل الخرطوم والولايات بالمدارس؛ وسوف تنتقل إلى المحاضرات الميدانية في المواقف العامة بالإضافة إلى المؤسسات. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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