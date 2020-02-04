المريخ يغتال أسود الجبال ويحافظ على الصدارة

دشن المريخ مشواره في النصف الثاني من الموسم بفوز مستحق على هلال كادوقلي بثلاثة أهداف مقابل هدف عصر اليوم بملعب مورتا بكادوقلي.

نال صلاح نمر هدفاً رائعاً ومبكراً بعد مرور (12) دقيقة فقط عندما سدد بقوة واتقان.

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وأدرك محمد داؤود هدف التعادل لأسود الجبال عبر ضربة جزاء تسبب فيها جدو كومر.

وبعد مرور (30) ثانية فقط من الشوط الثاني وضع رمضان عجب المريخ في المقدمة بهدف ثاني من عكسية رامي كرتكيلا وعزز محمد حامد التش بهدف ثالث.

النتيجة رفعت رصيد المريخ إلى (38) نقطة مبتعداً بالصدارة فيما تجمد أسود الجبال في (13) نقطة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)