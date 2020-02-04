مكافحة المخدرات تفكك (3 ) شبكات إجرامية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 563 قندول بنقو وبندقية كلاشنكوف و8 طبنجات وتوقيف 6 متهمين .

وقال اللواء شرطة عنان حامد محمد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – في تصريح صحفي – بحسب سونا إن إدارته بولاية الخرطوم توفرت لديها معلومات عن نشاط إجرامي لثلاث شبكات تهرب البنقو والشاشمندي بامدرمان،

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وبناء على ذلك تم نصب كمين محكم أسفر عن الإيقاع بأفراد الشبكات وعددهم 6 متهمين وبحوزتهم 563 قندول بنقو وحشيش شاشمندي فلت 2 كيلو وعدد واحد مدفع كلاشنكوف معها 3 خزن و97 طلقاً نارياً، بجانب ضبط 8 طبنجات معها 4 خزن و250 طلقاً مطاطياً وصوتياً وتم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المواد 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994 والمادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة بقسم شرطة أمدرمان جنوب.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)