مكافحة المخدرات تفكك (3 ) شبكات إجرامية

التاريخ: 04-فبراير-2020
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 563 قندول بنقو وبندقية كلاشنكوف و8 طبنجات وتوقيف 6 متهمين .
وقال اللواء شرطة عنان حامد محمد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – في تصريح صحفي – بحسب سونا إن إدارته بولاية الخرطوم توفرت لديها معلومات عن نشاط إجرامي لثلاث شبكات تهرب البنقو والشاشمندي بامدرمان،
وبناء على ذلك تم نصب كمين محكم أسفر عن الإيقاع بأفراد الشبكات وعددهم 6 متهمين وبحوزتهم 563 قندول بنقو وحشيش شاشمندي فلت 2 كيلو وعدد واحد مدفع كلاشنكوف معها 3 خزن و97 طلقاً نارياً، بجانب ضبط 8 طبنجات معها 4 خزن و250 طلقاً مطاطياً وصوتياً وتم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المواد 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994 والمادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة بقسم شرطة أمدرمان جنوب.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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