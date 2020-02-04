أبو جبل يكشف حقائق مذهلة حول شكوى الأهلي للكاف

التاريخ: 04-فبراير-2020
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على النقيض مما ذكر في وسائل الإعلام المصرية كشف الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني بحسب صحيفة اليوم التالى أن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم أفادهم رسمياً يوم الاثنين 3 فبراير بشكوى رسمية تقدم بها الأهلي يوم 2 فبراير عقب مواجهته الهلال في الأول من فبراير الحالي .
وأورد كل النقاط التي أفاد بها الأهلي في شكواه مرفقاً صور الفيديو، والصور الفوتوغرافية، وحتى المقصوصات الإعلامية والسوشيال ميديا، وطالب بنقاط المباراة كاملة، وأردف الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني أنهم تسلموا اليوم الثلاثاء إخطار الكاف بشأن العقوبات، ونفى أن تكون هناك أي إشارة لسحب الأهلي لشكواه.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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