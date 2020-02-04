البرهان يطلع مجلس السيادة السوداني على ملابسات اجتماعه مع نتنياهو

التاريخ: 04-فبراير-2020
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عقد رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع المجلس الحاكم لإطلاعه على ما جرى في اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعلن أن اللقاء تناول تطبيع العلاقات بين الجانبين.
كما عقد مجلس الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك، بحسب العربية نت اجتماعاً آخر في العاصمة الخرطوم لبحث اللقاء الذي تم بين البرهان ونتنياهو أمس في أوغندا.
ومنع مجلس الوزراء السوداني مراسلي الإعلام المحلي الخاص والوكالات الأجنبية، من دخول مقره لتغطية الاجتماع الطارئ، وفقاً لمراسل وكالة الأناضول، واقتصرت التغطية الإعلامية للاجتماع على التلفزيون ووكالة الأنباء الرسميين بالبلاد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي سوداني أن المجلس السيادي الانتقالي الذي يضم مدنيين وعسكريين “عقد اجتماعاً لمناقشة الأمر”، وأن الفريق البرهان أطلع المجلس على مجريات لقائه مع نتنياهو.
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح في تصريحات إعلامية، إن التصريحات بعد جلسة مجلس الوزراء تم إرجاؤها إلى حين انعقاد اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير (التحالف الحاكم)، ومن ثم الاجتماع المشترك مع مجلس السيادة.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول عسكري سوداني رفيع قوله، إن لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، رتبت له دولة الإمارات، بعلم السعودية ومصر ودائرة ضيقة من كبار المسؤولين السودانيين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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