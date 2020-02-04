السودان يشيد بدور الأمم المتحدة ويؤكد أهمية التنسيق حول نشاطاتها

الثلاثاء 4 فبراير 2020

أشاد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين، بالأدوار التي تقوم بها الأمم المتحدة في السودان، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق والمتابعة والتقييم الدوري لهذه النشاطات وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.



جاء ذلك خلال لقاء قمر الدين، مع مدير منطقة إفريقيا بمكتب التنسيق الإنمائي التابع للأمم المتحدة، منيارادزي تشينجي، والوفد المرافق له.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، اليوم الثلاثاء.