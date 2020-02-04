تعليق الخارجية على قرار الولايات المتحدة تضمين السودان في قائمة حظر السفر

الثلاثاء 4 فبراير 2020

أعربت الخرطوم عن خيبة أملها، لقرار واشنطن تضمين السودان في قائمة حظر السفر.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن السفير الصديق عبدالعزيز عبدالله وكيل وزارة الخارجية السودانية، التقى اليوم مع برايان شوكان القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الخرطوم، حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

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وعبر وكيل وزارة الخارجية السودانية، عن خيبة أمل الحكومة والشعب السوداني من قرار الإدارة الأمريكية الأخير بتضمين السودان في قائمة حظر السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم مناسبته للتطورات الإيجابية التي ظلت تشهدها البلاد منذ نجاح ثورة ديسمبر.

من جانبه، أكد القائم بالأعمال الأمريكي، أن القرار أملته ضرورات فنية صرفة، ولا علاقة له بسلوك السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على إمكانية معالجة الأمر من خلال العمل على مخاطبة الانشغالات الفنية التي أدت إلى تضمين السودان في قرار حظر السفر.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى موقف تطبيق السلام المنشط بين الأطراف في دولة جنوب السودان، وأشاد شوكان بالجهود التي يبذلها السودان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في دولة جنوب السودان، مؤكدا رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الحكومة الانتقالية في السودان في كافة المجالات.