حقيقة انتشار فيروس كورونا بالبلاد.. الصحة تجيب

الثلاثاء 4 فبراير 2020

أعلنت وزارة الصحة السودانية، خلو البلاد من فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها أعدت خطة لاستقبال الطلاب القادمين من مدينة ووهان بالصين بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة.



وقال مدير ادارة الطوارئ الصحية بالسودان، بابكر المقبول، في تصريح صحفي، إن حالات الاشتباه التي سُجلت لأشخاص أظهرت تحاليل عيناتهم في السودان وألمانيا، سلامتهم، وعدم إصابتهم بالفيروس.

وأشار إلى أن الوزارة ظلت تتابع تطورات الوضع الصحي والوباء العالمي، الذي شهدته الصين، منذ الأيام الأولى، لافتا إلى بذل جهود مستمرة بميناء بورتسودان والمعابر البرية والولايات.

وأوضح أنه تم تكوين لجنة فنية لإعداد الخطة الوطنية لاستعداد البلاد وحمايتها من التأثر بالوباء، تم بموجبها تجهيز مطار الخرطوم بكوادر لمراقبة القادمين من دولة الصين أو أية دولة تدخل في دائرة الاشتباه، فضلا عن تكوين مرفق للعناية الأولية بالمطار مجهز بكل الاحتياجات والأدوات الطبية وتجهيز اسعافات لنقل المشتبه بهم إلى مركز العلاج بمستشفى الخرطوم التعليمي، الذي تم تجهيزه بكافة الأجهزه المطلوبة. وجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، بإقامة جسر جوي عاجل لنقل المواطنين السودانيين من مدينة ووهان بالصين، إلى الخرطوم مباشرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد البرهان - في بيان امس الاثنين - على ضرورة أن تنفذ العملية بسرعة وبتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة، ووزارة الخارجية، وسلطات الطيران المدني، وكافة الأجهزة المختصة.

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وطالب رئيس مجلس السيادة، وزارة الصحة باتخاذ كافة الترتيبات لاستقبال العائدين، بصورة لائقة، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، معربا عن ثقته في قدرة أجهزة الدولة السودانية على التعامل مع هذه الأزمة الطارئة. كما أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن الدولة بصدد إجلاء رعاياها من الصين.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين ، التقى مع سفير الصين لدى الخرطوم، ما شين مين، وأبلغه أنه بتكليف من الحكومة، بصدد تجهيز طائرة لإجلاء المواطنين السودانيين من جمهورية الصين، معربا عن أمله في أن تجد هذه الخطوة التعاون من الجانب الصيني لتسهيل العملية.

وأعرب قمر الدين عن شكره للسفير الصيني، على التعاون المستمر، والدعم الذي تقدمه الصين للسودان في كافة المجالات والمحافل الدولية، مثمنا الجهود التي تبذلها الصين في سبيل حماية رعاياها والوافدين إليها من فيروس كورونا المستجد. من جانبه، عبر السفير الصيني عن احترامه لقرار الحكومة السودانية، مؤكداً أن بلاده مستعدة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإجلاء المواطنين السودانيين.

وقدم السفير الصيني عرضا لجهود الحكومة الصينية في مكافحة واحتواء فيروس كورونا الجديد، وما إتخذته من إجراءات وآليات للسيطرة على الوباء، موضحا أن بلاده اتخذت مبدأ الشفافية في عرض المعلومات محليا ودوليا، كما دعا إلى عدم تضخيم الوباء.

وأكد حرص بلاده على السيطرة على الوباء والحفاظ على سلامة مواطنيها والوافدين إليها، داعيا إلى التعامل مع الوباء بشكل موضوعي وعقلاني وحيادي وعدم الالتفات إلى ما يشاع في الأوساط الإعلامية.

وبحث الجانبان عددا من القضايا الدولية ذات الإهتمام المشترك، وأكد السفير الصيني رغبة حكومته في تعزيز التعاون مع السودان في كافة المجالات، لاسيما في مجال البنى التحتية وتشييد المطارات.