وزارة المالية : حجم تمويل خطة اليونيسف بلغ ٢٤١ مليون دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت وزارة المالية عن أن حجم تمويل خطة عمل البرنامج القطري بين حكومة السودان واليونسيف للفترة من 2018_2021م يبلغ 241 مليون دولار .

ونظمت وزارة المالية اليوم بقاعة الصداقة ورشة عمل حول اجتماع المراجعة السنوي للعام 2018_2021م

وقال مدير عام التمويل الخارجي بوزارة المالية أحمد شريف أن خطة عمل البرنامج القطري بين حكومة السودان واليونسيف لتلك الفترة يغطي مجالات الصحة التعليم المياه اصحاح البيئة وحماية الطفولة ودعم السياسات الاجتماعية والتخطيط والمتابعة وتقييم البرامج التي تسهم في تنمية وبقاء حماية الأطفال في السودان .

وأكد أحمد الشريف أن حجم تمويل تنفيذ البرنامج للفترة المذكورة يبلغ 241 مليون دولار وقال امامنا نصف المدة لاستصحاب الدروس وتلافي المعوقات والتركيز على الرؤية المستقبلية للفترة المتبقية لضمان تحديد الالتزام من قبل جميع الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها قالت الممثل المقيم لليونسيف بالسودان نفيسة بنت شفيق أن هناك جملة من التحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية جابهت تنفيذ البرنامج الا ان الجهود التي بذلت من قبل الحكومة السودانية سهل الكثير.

Advertisements

وأمتدحت شفيق دور الشباب والمرأة وقالت إنها ستقوم بزيارات ميدانية لدارفور للوقوف ميدانيا والالتقاء بالصغار وتفقد مشاكلهم .

ونادي الاجتماع بضرورة تكثيف الجهود لرفع قدرات العاملين في تلك المجالات حتى يتم تنفيذ البرنامج بنجاح .

يذكر أنه تم تقديم عروض توضيحية من الجهات المنفذة للبرنامج وزارات الصحة المياه التعليم ومشروع المياه واصحاح البيئة