شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أبدى البنك المركزي لدولة قطر استعداده للتعاون مع السودان وفتح قنوات للمراسلة المصرفية مع المصارف السودانية فى وقت كشفت فيه مؤسسة صلتك القطرية عن مبادرة لدعم التمكين الاقتصادي لحوالي أكثر من ألف شاب سوداني. . و التقى محافظ بنك السودان المركزي بمحافظ البنك المركزي القطري بمقر البنك بالدوحة وبحث اللقاء تذليل العقبات التي تواجه علاقات المراسلة المصرفية بين البلدين. وأكد محافظ البنك المركزي القطرى استعداد المركزي القطري والمصارف القطرية للتعاون مع السودان . Advertisements . ووعد محافظ البنك المركزي القطرى بفتح قنوات للمراسلة المصرفية مع المصارف السودانية وفى سياق متصل تقدمت مؤسسة “صلتك” القطرية بمبادرة لضمان تمويل الشباب عبر البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر وذلك لضمان تمويل أكثر من 2 مليون شاب ابتداءً من العام الحالى ولمدة ثلاثة سنوات وبشراكة مع مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية لتمويل (1,177,000) شاب خلال تلك الفترة باشراف من بنك السودان المركزي عبر وحدة التمويل الأصغر. وأثنى محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم على الشراكة بين المؤسسة ومصرف الادخار للتنمية الاجتماعية. والتقى عبد الرحيم لدى زيارته لدولة قطر بجانب المحافظ المركزي لدولة قطر الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك وبحث تطوير الشراكات وضمانات التمويل لموسسات وشركات التمويل الاصغر والمصارف بالسودان . ودعا عبد الرحيم المؤسسة إلى زيادة دعمها لمشاريع الشباب بالسودان في المستقبل لتشمل الشراكة مع كافة المصارف والمؤسسات العاملة بالسودان، مما يعزز مقدرة البنوك والمؤسسات على تمويل الشباب وتعزيز موقف البنوك بالنقد الأجنبي عبر ضمانات المؤسسة بالعملات الحره .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي القطري يعد بفتح قنوات للمراسلة المصرفية مع المصارف السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.