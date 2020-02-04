شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال الصحفي الاسرائيلي إيدي كوهين إنّ أي “حاكم عربي يحاول التملص من اي بند من بنود صفقة القرن ستضعه اسرائيل على قوائم البنتاغون وتعيّن على العرب حاكماً غيره”.

وفي تعليقه على تغريدة الصحفي الإسرائيلي، قال الأكاديمي العُماني البارز الدكتور حيدر اللواتي العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، إنّ “الاعلاميين والمغردين الصهاينة لم ولن يتورعوا عن اذلال الدول العربية مهما خدمت كيانهم الغاصب المحتل بالمقابل نرى في هذه البلدان من يصف “اسرائيل” بالكيان الصهيوني او يعارض صفقة القرن فجأة يختفي!!”

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحفي إسرائيلي: أيّ حاكم عربي يتملّص من صفقة القرن سنخلعه ونأتي بغيره! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.