المريخ الخرطوم يقهر هلال كادوقلي بثلاثية

الخليج 365 :

حقق المريخ فوزًا غاليًا على مضيفه هلال كادوقلي بلغ ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم”الثلاثاء” ضمن المرحلة الثامنة عشر من منافسة الدوري الممتاز.

وسجّل المريخ الهدف الأوّل عن طريق اللاعب صلاح نمر في الدقيقة الـ”13″، ليدرك محمد داؤود التعادل لهلال كادوقلي في الدقيقة الـ”45″ من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني أضاف رمضان عجب الهدف الثاني للمريخ في الدقيقة الـ”60″، فيما عزّز التش بالهدف الثالث في الدقيقة الـ”90″.

بالنتيجة رفع المريخ رصيده إلى”38″ نقطة معززًا صدارته للدوري الممتاز، أمّا هلال كادوقلي فبقي في”13″ نقطة.