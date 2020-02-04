إتحاد“أصحاب العمل”: إنهاء احتكار صادر الذهب يحد من إهدار الموارد

الخليج 365 :

رحب الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، بإعلان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي خروج بنك السودان المركزي والشركات الحكومية رسمياً من شراء وتصدير الذهب، والسماح للقطاع الخاص بتصديره.

وقال رئيس مجلس التسيير بالاتحاد هاشم مطر في تصريحات اليوم “الثلاثاء”، إن القرار يجد دعماً من القطاع الخاص الذي ظل يعمل من أجل وجود سياسات وضوابط جديدة لصادر الذهب وإنهاء احتكاره بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني والشركات.

ولفت إلى مقدرة شركات القطاع الخاص على قبول التحدي بالأسعار المجزية للمصدر وفقاً للبورصات العالمية للذهب والتي أكدت عليها وزارة المالية.

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واعتبر مطر أن قرار المالية سيحد كثيراً من عمليات التهريب وإهدار موارد البلاد، بجانب التأثيرات الإيجابية المتوقعة على إيقاف تدهور قيمة العملة الوطنية.

وأشاد بجهود ممثلي القطاع الخاص باللجنة الخاصة بسياسات وضوابط تنظيم شراء وتصدير الذهب.

وأكد مطر مواصلة جهود الاتحاد والقطاع الخاص مع وزارات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الصلة في معالجة الكثير من القضايا التي ظلت تعوق جهود مساهمتهم الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف العبء على معاش المواطن.