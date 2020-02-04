أسراب الجراد الصحراوي تهدد السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت الحكومة معلومات خطيرة عن تهديد أسراب من الجراد الصحراوي قادمة من دول الجوار مصر وإريتريا. وقالت الحكومة إن تطور الجراد الصحراوي خلال شهر يناير المنصرم وصل لطور التهديد، بالإضافة لبقع ومجموعات حوريات في الساحل الجنوبي والشمالي ودلتا طوكر. وكشف التقرير الشهري الصادر عن إدارة الوقاية بوزارة الزراعة والغابات حول الجراد الصحراوي بحسب صحيفة آخر لحظة، عن مسوحات شملت مناطق التوالد الصيفي.

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