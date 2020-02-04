تفاوت في أسعار السلع الأساسية بأسواق الخرطوم اليوم

الخليج 365 :

تفاوتت أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية واللحوم البيضاء والحمراء بأسواق الخرطوم اليوم الثلاثاء.

وذكرت سونا بأن الفاكهة شهدت هذه الأيام ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ سعر دستة المانجو 350 جنيها والبرتقال الأخضر الدستة 70 جنيهاً والأصفر 80 جنيهاً ، كيلو الجوافة 80 جنيهاً وبلغ سعر كيلو الموز 40 جنيهاً وبلغت دستة التفاح 250 جنيها وسعر الشمام الواحدة يتفاوت سعرها بين (50 – 40) جنيهاً والبطيخ يتفاوت في الأسعار من (150 – 120) جنيها، دستة القريب فروت 350 جنيها، سبت الكمثري المستوردة 400 جنيه ،كيلو الخوخ 400 جنيه، كيلو القشطة 400 جنيه ،كيلو العنب 300 جنيه وصندوق العنب الصغير 70 جنيهاً وقطعة الرمانة تتفاوت في الأسعار ما بين (70-50) جنيهاً.

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على الجانب الاخر شهدت الخضروات هذه الأيام بين ارتفاع وانخفاض في الاسعار، حيث بلغ كيلو الطماطم 30 جنيهاً ، البطاطس 50 جنيهاً ،البامبي الكيلو 40 جنيهاً ،ربطة الرجلة 20 جنيهاً ،ربطة الملوخية 20 جنيهاً ،العجورة الكبيرة تتفاوت بين 20 – 30 جنيهاً والصغيرة 15جنيهاً ،كيلو الخيار 70 جنيهاً ،كيلو البامية 120 جنيها، كيلو الكوسا 50 جنيهاً ،كيلو الجزر70جنيهاً، كيلو الفلفلية 80 جنيهاً ،كيلو الباذنجان 50 جنيهاً ،ربع البصل الأبيض 130 جنيها ،ربع البصل الأحمر 160 جنيها ،كيلو الليمون 70جنيهاً، كيلو القرع 40 جنيهاً ،ربطة البقدونس والشمار 20 جنيهاً والنعناع ثلاث ربط 20 جنيها، ربطة الخص 50 جنيهاً ، كيلو الفاصوليا الخضراء 70 جنيهاً وسعر السبانخ 60 جنيهاً وسعر الكروم 60 جنيهاً.

وبالنسبة للحوم البيضاء قال محمد على صاحب محل أسماك بسوق بحري سعر كيلو البلطي 450 جنيها، كيلو السمك الفرايد 300 جنيه ، كيلو العجل 400 جنيه ، كيلو البياض 280 جنيها وكيلو القرقور 450 جنيها.

وقال عبد الله أحمد كيلو اللحمة الضان 420 جنيها ، كيلو العجالي 400 جنيه والصافي 400 جنيه ، المفرومة 440 جنيه، كيلو السجك 350 جنيها ، كيلو البيرقر 330 جنيها، كيلو الفراخ 190 جنيها وسعر طبق البيض 220 جنيها.