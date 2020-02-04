السودان: عقوبات رادعة من الكاف على الهلال

الخليج 365 : أصدرت لجنة الإنضباط بالإتحاد ﺍلأﻓﺮﻳﻘﻲ (كاف) عقوبات رادعة على نادي الهلال بسبب الأحداث التي صاحبت مباراته أمام الأهلي المصري في أمدرمان ضمن دوري مجموعات بطولة الأندية الأفريقية وتقرر حرمان نادي الهلال من جمهوره 4 مباريات وتغريمه 100 ألف دولار مع وقف التنفيذ لنصف الغرامة حال لم تتكرر الحادثة خلال عام، كما تقرر منع العميد حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة بالنادي، من المشاركة في أي نشاط أﻓﺮﻳﻘﻲ لمدة 5 مباريات وتغريمه 10 ألف دولار.

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