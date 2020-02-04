شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
رفض منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربى، اليوم الثلاثاء، أجزاء من خطة السلام الأمريكية، المعروفة باسم “صفقة القرن”، والتي بموجبها تحتفظ إسرائيل بمستوطناتها فى الضفة الغربية المحتلة.
وقال المسؤول الأوروبي، بحسب وكالة “رويترز”، إن مقترحات الرئيس دونالد ترامب تنتهك “المعايير المتفق عليها دوليا”.
وأكد بوريل أن حكومات الاتحاد الأوروبي ترفض المستوطنات الإسرائيلية على الأرض التي احتلتها إسرائيل منذ حرب عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان.
وأضاف، في بيان، “الخطوات نحو الضم، إذا تم تنفيذها، لا يمكن أن تمر دون منازع”.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ 67 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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