سفير إيران في العراق: نريد حل الخلافات مع السعودية والإمارات بأسرع وقت ممكن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال السفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي، إن بلاده لديها رغبة في تسوية الخلافات مع الإمارات العربية المتحدة والسعودية بأسرع وقت ممكن.

وأكد السفير في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): “رغبة بلاده بتسوية الخلافات والتحديات بين إيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية بأسرع وقت ممكن”.

وشدد على أن حكومته ترحب بأي جهد لحل تلك المشكلات سواء من العراق أو أي دولة أخرى في المنطقة.

وأشار السفير إلى أن “طهران ترحب بدور العراق الساعي لحلحة القضايا العالقة بين إيران والسعودية وقضايا المنطقة”.

وتابع: “الحكومة العراقية لعبت دوراً بناءً في المنطقة ونرحب بأي جهد لخفض التوتر”.

وأكد السفير الإيراني دعم بلاده للاستقرار في العراق، وأشار إلى ترحيب طهران بتكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل حكومة جديدة تلبي طموح وتطلعات الشعب العراقي. المادة السابقة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء الموافق4فبراير2020م المقالة القادمة الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ 67

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