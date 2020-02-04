رئيس وزراء إثيوبيا يكشف عن تهديدات خطيرة من “حركة الشباب” الصومالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قدم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إحاطة عن التحديات التي تواجهها البلاد من الداخل والخارج عقب تطبيق مبادرات الإصلاح.

وقال أحمد، خلال استجواب برلماني، الاثنين، إن إثيوبيا تمكنت من إحباط العديد من التهديدات، بما في ذلك الهجمات المخطط لها من “حركة الشباب”، لافتا إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل الهجمات المخطط لها قريبا، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

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