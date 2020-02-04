إيفانكا ترامب تثني على عمل منافسي والدها الديموقراطيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نشرت إيفانكا ترامب عبر حسابها الرسمي على التويتر تغريدة تثني فيها على أعمال المرحلة الانتخابية الأولى التي يقيمها الديموقراطيون، بهدف انتقاء شخص يمثلهم في الانتخابات المقبلة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في التغريدة: “شهدت المرحلة الانتخابية إقبالا تاريخيا، حطم جميع الأرقام السابقة، نمنح حرياتنا وحقوقنا التي سنحافظ عليها، شعب عظيم من ولاية آيوا الحصول عليها”.

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