خطة شاملة لإقامة مدن صناعية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة

الخليج 365 :

كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله، عن برنامج شامل وفق أولويات المرحلة الانتقالية، بتأهيل المصانع المتعطلة والعاملة بأقل من كفاءتها وإعادة اعمارها وتشغيلها.

واوضح ان ذلك يوفر فرص عمالة للشباب والمرأة وايجاد قيمة مضافة للمنتجات الزراعية والحيوانية والمعدنية لتكون أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، بما يوفر العملات الصعبة.

وأكد الوكيل في حديث مع (باج نيوز) اليوم “الثلاثاء”، أن لديهم برنامج مسح صناعي يوضح الخارطة الصناعية ويوفر معلومات ومؤشرات اقتصادية عن الصناعات التحويلية وعدد المنشآت الصناعية ونوعها وحجمها بكل ولاية وكفاءتها والعمالة الموجودة فيها ومدخلات إنتاجها.

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واعلن عن خطة شاملة لاقامة مجمعات ومدن صناعية بتنمية متوازنة في الولايات، واشار الى ان اخر مسح صناعى كان العام 2003م.

وقال الوكيل إن عدد المصانع 4500 تقريبا منها 3100 بولاية الخرطوم و1400 بالولايات، واشار الى إهمال الصناعة في العهد البائد، وقال: لن ينهض أي بلد ويتطور بدون صناعة.

ولفت إلى تحديات تواجه الصناعة بالبلاد مثل نقص فى البنيات التحتية كالنقل والطرق والكهرباء وارتفاع تكاليف التشغيل والرسوم الجبايات الباهظة.

ونوه الى رفض الوزارة زيادة الضرائب على الإنتاج الصناعي عند مناقشة ميزانية العام الحالي، وتمت الاستجابة لها، بجانب الابقاء على رسوم الإنتاج كما هى لبعض الصناعات الاستراتيجية دون زيادة سنوية حتى لا ترهق الصناعة والمواطن بزيادة أسعار تلك المنتجات الوطنية لأن برنامج الحكومة تطوير الصناعة.