وفد الماني رفيع المستوى فى طريقه للسودان

التاريخ: 04-فبراير-2020
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يصل جيراد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الإتحادية، فى زيارة رسمية للسودان غد برفقه وفد رفيع المستوى. وبحسب سونا من المقرر أن يلتقي الوزير الألماني برئيس مجلس الوزراء الإنتقالي والمالية والتخطيط الاقتصادي،وتأتي الزيارة في أعقاب الأجواء الإيجابية التي تشهدها العلاقات السودانية الألمانية، والنقلة الكبيرة التي أحدثتها زيارة وزير الخارجية الألماني هايكوماس، كأول زيارة لمسؤول أوروبي رفيع للخرطوم، بعد توقيع وثائق الفترة الانتقالية وتشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية.
تجدر الإشارة إلى الاهتمام الألماني الكبير بتطورات الأوضاع عقب نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، وقد عبر عن ذلك كبار المسؤولين الألمان في العديد من التصريحات مؤكدين أهمية استقرار السودان والرغبة في مساندته ودعمه خلال الفترة الانتقالية.
و يتطلع السودان إلى دور ألماني ايجابي بارز خلال المرحلة القادمة من واقع التأثير الكبير لألمانيا في الخارطة الدولية سياسيا واقتصاديا، خاصة بالنظر الى دورها القيادي في الإتحاد الاوروبي وعضويتها في مجلس الأمن الدولي، وعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين البلدين. ومن المقرر أن تشهد الزيارة الوقوف على المشاريع المشتركة بين البلدين ولقاءات ببعض منظمات المجتمع المدني.
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