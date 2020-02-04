بابكر سلك يكتب: حرية آه.. تغيير لأ

] بعد طيران الهلال الاخير.

] ذلك الطيران المميز.

] مميز لانه تم بطائرة عسكرية.

] مباراة كانت من شقين.

] شق مدني وشق عسكري.

] بس كانت رئاسة المدنية اول.

] ثم سرعان ما وضع العسكر يدهم على الملعب. . علي الطلاق تخريج الشرطة ما كان فيهو عساكر بالعدد ده.

] لكن للضرورة احكام.

] ونرفع القبعات للشرطة التي اتت بهذا الكم الهائل.

] في قراءة بديعة لها للاحداث.

] وللحفاظ على السياج.

] باقي ناس روشا ديل عادي بشيلوا السياج ويجروا بيهو.

] لكن.

] المجموعة بتاعت الزناطير في حقيقتها ومن خلال مستوياتها كلها بلاتينيوم.

] فلا المصري ماشي قدام ولا التونسي ماشي قدام.

] والله يجازيك يا سادومبا.

] المهم.

] بعد الطيران الاخير والمثير خرجت علينا الصدى بالبعير وخرج علينا روشا بعدم تعلم الحمير.

] قلت لي يا روشا برغم كترت التكرار ما اتعلم الهلال؟؟

] دي جديدة علينا يا روشا.

] نحن كنا قايلين كترة التكرار بتعلم الهلال.

] لكن نقول شنو عاد.

] هلالكم وبتعرفوهو اكتر مننا كان بتعلم بكترة التكرار ولا ما بتعلم.

] لكن يا روشا واصلوا محاولاتكم لنيل ود الاميرة السمراء.

] وعيش يا هلال لمن تقوم اقصد تنال الاميرة.

] ايها الناس.

] الزعيم سيد البلد وكبيرها وعمدة انديتها والمميز والمتميز والوحيد المتفرد الذي سجل اسمه على لوح الشرف الافريقي من دون عموم اندية السودان.

] وهذه الحقيقة لا ينكرها راعي الضأن في الخلا ولا ابلد حمار من الحمير العادية والوحشية.

] اليوم نبدأ خطوات البطولة من كادوقلي الجميلة.

] نتمناها بقدر جودة التسجيلات وبقدر تمام الاعداد.

] نتمناها مريخية حمراء تفتح النفس.

] ايها الناس.

] ناس مجلس المريخ.

] عيب والله ان ينسحب فريق السلة مرتين بسبب المال.

] التالتة بتودي التوج وتشطب من سجلات اتحاد السلة.

] ومنصرفات زي دي ما دايرة سوداكال.

] همتكم معانا شوية.

] المهم.

] كان شعارنا ومازال حرية سلام وعدالة.

] واوكلنا امرنا من بعد الله للحرية والتغيير.

] وجدنا الحرية ولم نلمس تغييراً.

] فكانت الحرية لدرجة الفوضى.

] كل زول حر في السعر الببيع بيهو.

] في تعريفة المواصلات البرحل بيها.

] حر حتى في مضايقتو للآخرين.

] حر في سواقتو.

] يدخل ليك ركشتو جوه سروالك.

] ويوقف ليك عربيتو في نص رأسك.

] بكل حرية.

] وبكل حرية.

] كل زول يقول الدايرو.

] كل زول يعمل الدايرو.

] المهم اننا وجدنا الحرية.

] اما التغيير فلم نجده.

] يا ها في المحليات نفس الحركات والاشكال والافعال وعدم الانفعال.

] يا ها الشوارع وسخانة.

] يا ها القيادات ايتها تسيطر على الموقف.

] يا هو الشو.

] ويا هو الهلال في صفرو.

] يا ها الاسعار الفاحشة.

] ويا ها صفوف العيش والجاز والبنزين.

] ويا ها معاناة المواطن.

] ما في جديد. ما في تغيير.

] ايها الناس.

] يا ناس الحرية والتغيير.

] قلتوا لينا حرية وتغيير.

] الحرية لقيناها الا التغيير لأ.

] وحتى الحرية اللقيناها ما ياها الحرية الاتمنيناها.

] لانو الحرية الاتمنيناها لا تعني الفوضى.

] والتغيير لأ.

] ما لقيناهو.

] فيا حرية وتغيير زي ما قلتوا لينا.

] يا حرية وتغيير زي ما قلتوا لينا.

] خلاف كده.

] الله لا جاب خلاف كده.

] ايها الناس.

] ان تنصروا الله ينصركم.

] أها.

] نجي لي شمارات والي الخرتوم

] والينا.

] يا ها.

] حرية تغيير انتوا تقولوا لينا.

] تغيير ما تدينا.

] او شيك او كاش او دين ما يكفينا.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال: حرية آه.. تغيير لأ.

Advertisements

صحيفة الانتباهة