التاريخ: 04-فبراير-2020
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أعلنت وزارة الصحة الاتحادية خلو السودان من وباء كورونا. وكشفت عن خطة لاستقبال الطلاب القادمين من مدينة ووهان بالصين بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة
وأكد مدير إدارة الطوارئ الصحية د.بابكر المقبول في تصريحات صحفية بحسب سونا جاهزية الوزارة لأى طارئ واستقبال أي شخص مصاب وتقديم الخدمة اللازمة له .
وأشار إلى أن الوزارة ظلت تتابع تطورات الوضع الصحى والوباء العالمى الذى شهدته جمهورية الصين منذ الأيام الأولى لافتاً إلى الجهود المستمرة بميناء بورتسودان والمعابر البرية والولايات.
وكشف عن تكوين لجنة فنية لإعداد الخطة الوطنية لاستعداد البلاد وحمايتها من التأثر بالوباء تم بموجبها تجهيز مطار الخرطوم بكوادر لمراقبة القادمين من دولة الصين أو أى دولة تدخل فى دائرة الاشتباه فضلاً عن تكوين مرفق للعناية الأولية بالمطار مجهز بكل الاحتياجات والأدوات الطبية وتجهيز اسعافات لنقل المشتبه بهم إلى مركز العلاج بمستشفى الخرطوم التعليمى والذى تم تجهيزه بكافة الأجهزه المطلوبة بتكلفة فاقت 45 مليون جنية شملت أجهزة التنفس الاصطناعي وتوقف القلب والأشعة المتحركة والشفط الطارئ إضافة للمعمل و الصيدلية بكامل احتياجاتهم والطاقم الطبى والتمريض وعربات الإسعاف
وقال المقبول إن حالات الاشتباه كانت لأشخاص قادمين شكوا من بعض الأعراض وقامت الوزارة بأخذ عينات بمعمل الفيروسات بالمعمل القومى ومن ثم تم إرسالها إلى معمل معتمد من الصحة العالمية بألمانيا بعد أن تأكدت سلامتها هناك،وجاءت النتائج مطابقة لنتائج المعمل القومى .
وأشار المقبول إلى أن ذلك يؤكد جودة وسلامة العمل بالمعمل القومى الذى يربطه برنامج توأمه مشتركة مع معمل الصحة العالمية بالمانيا .
وأكد مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. الفاتح عثمان بدء الترتيبات لإنفاذ عودة السودانيين من الصين واكتمال كافة الاستعدادات فى عمل تكاملى لتوفير الاحتياجات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات الرسمية والجهات ذات الصلة من كافة المؤسسات على المستويين الاتحادي والولائي وذلك تمهيداً لاكتمال نقلهم خلال الأيام القادمة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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