جمعية اختصاصي العيون: مشكلات تواجه عمليات المياه البيضاء

انطلقت اليوم الثلاثاء بفندق كورنثيا فعاليات المؤتمر الحادي والعشرين لاختصاصي الطب وجراحة العيون ” .

وقالت د. سميرة محمد إبراهيم رئيس الجمعية السودانية لاختصاصي العيون بحسب سونا، لدى مخاطبتها المؤتمر أنه على الرغم من العدد الكبير من الاختصاصيين إلا أن مشكلة ومسببات العمي مازالت عالية وتكاد تكون مثل النسبة العالمية.

وأشارت أن لدى السودان – مشكلة حقيقية في الوصول للمناطق الطرفية لإجراء عمليات المياه البيضاء بتلك المناطق.

وأضافت أن العمل كله يتركز في الخرطوم وعواصم الولايات، وأن المرضى يعانون في الوصول إلى المستشفيات والمراكز الصحية للعلاج، وأن هناك مرضى لايقدرون حتى على دفع تكاليف العمليات أما بسبب الفقر أو الجهل.

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وشددت سميرة على ضرورة دعم عمليات الكتراكت بجانب زيادة التوعيه للوصول للمرضي بالولايات.

وأضافت أن المؤتمر يهدف للتعريف بأحدث ما توصل إليه الطب في مجال العيون فضلاً عن تبادل الخبرات، مشيرة إلى أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 500 إضافة إلى الخبراء من خارج السودان ومن الداخل وأطباء من الولايات، ويعتبر المؤتمر تظاهرة اجتماعية للأطباء

وقالت سميرة إن المؤتمر يناقش العديد من الأوراق أهمها أمراض المياه البيضاء والمياه السوداء والأمراض الوراثية، الشبكية، القرنية، أمراض الأطفال خاصة الحول وورقة عن الخدمات العامة في مجال تأهيل المكفوفين وورقه عن إصابات العيون.

ولفتت إلى أن طب وجراحة العيون في السودان تطور وأن خدمات وعمليات العيون متوفرة في العاصمة وعواصم الولايات.

وناشدت وزارة الصحة الإتحادية بإنشاء أقسام أو مراكز للعيون بكل المستشفيات الطرفية بالولايات حتى نتمكن من الوصول لكل المرضى خاصة مرضى المياه البيضاء.

ومن جانبه قال المهندس مهند الزين مدير شركة فوروايز المنظمة للمؤتمر ، إن المؤتمر يأتي بعد تأجيل عام من الزمن المحدد سابقاً نسبة لتزامن المؤتمر مع ثورة ديسمبر المجيدة، مشيراً إلى أن الشركة استخدَمت آخر تقنيات إدارة المؤتمرات العالمية من طرق التسجيل و إدارة الملفات الآلية.

الجدير بالذكر أن الشركة تقوم بتنظيم هذا الحدث العالمي للمرة الثانية على التوالي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)