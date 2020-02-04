نهر النيل تبحث قضايا المتأثرين من سد مروي

أشاد والي ولاية نهر النيل المكلف اللواء الركن عبد المحمود حماد حسين بالتعاون والتنسيق بين ولايته ووحدة تنفيذ السدود .
وأشار بحسب سونا خلال لقائه بالمدير العام المكلف لوحدة تنفيذ السدود مهندس السر محمد آدم إلى سعي الولاية إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع الوحدة في قضايا متأثري وحدة تنفيذ السدود والذين تم توطينهم في ولايته، مشيداً بالدور المحوري الذي ظلت تقوم به الوحدة في إطار الاهتمام بقضايا المتأثرين من قيام وحدة تنفيذ السدود .
من جانبه قال المدير العام لوحدة تنفيذ السدود المكلف مهندس السر محمد آدم إن وحدة تنفيذ السدود تسعى إلى وضع حلول متكاملة للمتأثرين من قيام السد، مشيراً إلى إرسال وفد للتعاون والتنسيق مع حكومة الولاية حول القضايا العالقة بالمتأثرين في كافة الجوانب الفنية والاستشارية .
من جانبه قال مفوض الشؤون الاجتماعية بوحدة تنفيذ السدود الأستاذ عبد الرحمن عبدالله محمد طه إن وحدة تنفيذ السدود ظلت حريصة على حقوق المتأثرين في مناطق إعادة توطينهم بالولاية، مشيداً بالتعاون والتنسيق مع مكونات حكومة الولاية ذات الصلة بقضايا المتأثرين حتى ينعم المتأثرون بحياة تليق بتضحياتهم من قيام سد مروي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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