مع انطلاقة النصف الثاني للدورى الممتاز أرقام ومؤشرات

بعد خُرُوج آخر الأندية السودانية من السباق الأفريقي وهو الهلال، عَادَت أنظار الشارع الرياضي لتّتجه بالكامل للمُسابقات المحلية وعلى رأسها المُسابقة الكبرى (الدوري الممتاز)، ومع انطلاقة النصف الثاني للمُنافسة اليوم، سلطت صحيفة (الصيحة) الضوء على أبرز (دستة) أرقام وملاحظات من الدورة الأولى لإنعاش ذاكرة الجمهور السوداني بعد أن توقّفت المنافسة لأكثر من شهر في الفترة الماضية.

صراع اللقب

* يَتَصَدّر المريخ جدول الترتيب برصيد (35 نقطة) ومن خلفه الهلال (32) نقطة مع العلم أن الهلال يملك مباراة مُؤجّلة من النصف الأول أمام هلال الفاشر.

سباق الكونفدرالية

* أربعة أندية تحتل المراكز من الثالث حتى السادس هي الأقرب (حتى اللحظة) على صراع التمثيل القاري وهي بالترتيب أندية الأمل عطبرة (31 نقطة)، مريخ الفاشر (27 نقطة)، حي العرب بورتسودان (27) نقطة وهلال الأبيض (26 نقطة).

تفادي الهُبُوط

* أربعة أندية تتنافس على تفادي الهُبُوط وتحتل المراكز الأربعة الأخيرة وهي بالترتيب من الأسفل الأهلي عطبرة (9 نقاط)، الشرطة القضارف (13 نقطة)، هلال كادُقلي (13 نقطة) والرابطة كوستي (15 نقطة).

الانتصارات

* المريخ هو الفريق الأكثر فوزاً بـ(11 انتصار).. والأقل فوزاً هما الأهلي عطبرة وهلال كادُقلي بـ(فوزين).

الهزائم

* الأكثر تعرُّضاً للهزائم الأهلي عطبرة بـ(11 هزيمة) والأقل خسارةً أندية (المريخ، الهلال، الأمل، مريخ الفاشر وحي الوادي نيالا) بثلاث هزائم لكل فريق.

التعادُلات

* مَلك التعادُلات هو حي الوادي نيالا بـ(8 تعادلات) ومن بعده هلال كادُقلي بـ( 7 تعادلات).

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الهجوم

* الأقوى هجوماً هو الهلال بـ(28 هدفاً) والأضعف هجوماً هو هلال كادُقلي بـ(9 أهداف).

الدفاع

* الأقوى دفاعاً هما المريخ والخرطوم الوطني حيث استقبلت شباكهما (9 أهداف) والأضعف دفاعاً هو الأهلي عطبرة بـ(37 هدفاً).

التّميُّز

* الأمل عطبرة هو الفريق الوحيد الذي تَمَكّنَ من هزيمة طرفي القمة الهلال والمريخ في النصف الأول، وأول فريق ولائي يتصدّر حتى قبل ثلاث جولات من نهاية الدورة الأولي.

التراجُع

* ناديا الأهلي شندي والخرطوم الوطني وهُما من الأندية التي اعتادت التمثيل الخارجي، عانت في النصف الأول وأنهته في المركزين السابع (23 نقطة) والتاسع (21) نقطة على التوالي.

المُؤشِّر التصاعُدي

* هلال الأبيض صاحب أفضل مُؤشِّر تصاعُدي في الجولات الأخيرة للدورة الأولى، حيث حقق الانتصار في آخر ثلاث جولات بشكل متتالي وبشباك نظيفة.

المُؤشِّر التنازُلي

* الصاعد حديثاً الفلاح عطبرة بدأ المُوسم بشكلٍ جيِّدٍ وجمع (15 نقطة) من أول (تسع جولات)، ثم مضى مُؤشِّره في عد تنازله، حيث لم يجمع بعدها سوى (نقطتين) فقط من (السبع جولات) الأخيرة.

الخرطوم: ناصر بابكر

صحيفة الصيحة