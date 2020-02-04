إبراهيم الشيخ يعلن انسحابه من العمل السياسي

أعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير والرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ، بحسب صحيفة اليوم التالى استقالته من جميع مواقعه بالحزب وفي قوى الحرية والتغيير والمجلس المركزي وعضوية لجنة السلام والاتصال بالمجلس السيادي والوزراء.

وقال الشيخ في بيان أمس إنه يستقيل ليتسع الطريق، واعتذر عن اختياره هذا المنهج المفاجئ من غير سابق إنذار، وتناول البيان رحلة عمل الشيخ السياسية منذ دخوله الجامعة، حتى آخر اجتماع شارك فيه أمس الأول الأحد بالقصر الجمهوري.

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وفي تعليق على قرار الاستقالة أوضح حزب المؤتمر السوداني أنه يدرس قرار إبراهيم الشيخ بالتنحي عن مواقعه التنظيمية.

وقال نور الدين بابكر نائب أمين الإعلام بالحزب إن مؤسسات الحزب تدرس رغبة الشيخ في التنحي عن مهامه، وأنه من المبكر القول أن إبراهيم الشيخ قد أسدل الستار على نشاطه السياسي بهذه الطريقة وفي هذا الوقت خاصة أن لديه ما يقدمه للبلاد من خبرات ومجهود كبير لم ينقطع لثمانية وثلاثين عاماً.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)