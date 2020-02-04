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مسؤول ألماني رفيع المستوى يزور السودان غدا

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الخرطوم- محمد أمين 0 تبليغ

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الثلاثاء 4 فبراير 2020

مسؤول ألماني رفيع المستوى يزور السودان غدا

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الخرطوم- محمد أمين

يصل وزير التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الإتحادية، جيراد مولر، الخرطوم، غدا (الاربعاء) في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يرافقه وفد رفيع المستوى.

وقالت وزارة الخارجية اليوم (الثلاثاء) إن الوزير الالماني، سيلتقي رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزير المالية.

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وأضافت في بيان أن الزيارة تأتي الزيارة في أعقاب الأجواء الإيجابية التي تشهدها العلاقات السودانية الألمانية، والنقلة الكبيرة التي أحدثتها زيارة وزير الخارجية الألماني هايكوماس.

واشار البيان إلى تأكيدات كبار المسؤولين الألمان، على أهمية استقرار السودان والرغبة في مساندته ودعمه خلال الفترة الانتقالية.

وتشهد الزيارة الوقوف على المشاريع المشتركة بين البلدين ولقاءات ببعض منظمات المجتمع المدني  

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