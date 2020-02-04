مفاجآت في تشكيلة المريخ امام هلال كادوقلي

أعلن المدير الفني لفريق المريخ الكابتن جمال ابوعنجة عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الهلال كادوقلي في الجولة الأولى من النصف الثاني لمسابقة الدوري الممتاز عند الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء (بعد قليل) بملعب مورتا بمدينة كادوقلي.

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حيث سيدفع ابوعنجة بمنجد النيل في المرمي، رباعي خط دفاع مكون من رامي كرتكيلا وجدو كومر وصلاح نمر واحمد طبنحة وسيلعب في الوسط ضياء محجوب وحمزة داؤود وابوالقاسم عبدالمتعال فيما يقود الهجوم احمد حامد التش والسماني الصاوي ورمضان عجب.

وسيظهر في التوليفة (4) لاعبين من الوافدين الجدد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)