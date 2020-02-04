آليات جديدة لشرطة الجزيرة لمواجهة التفلتات وعصابات النقرز

دشنت شرطة ولاية الجزيرة صباح اليوم بإدارة العمليات بمدني أسطول المركبات والآليات الجديدة لشرطة الولاية .
وأكد اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة بحسب سونا أن أسطول الآليات الذي تم تدشينه يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالولاية ومنع الجريمة ومكافحة أشكال التهريب كافة. وعبر عن إشادته بالجهود التي ظلت تقودها شرطة الولاية لترقية وتطوير الأداء الشرطي في المناحي كافة.
وكشف اللواء شرطة حقوقي علي محمد عثمان الأمين مدير شرطة الولاية أن الأسطول الذي تم تدشينه يشتمل على 19 عربة بوكس وإسعافات إضافة لـ25 دراجة بخارية سيتم توظيفها والدفع بها في الارتكازات بالأسواق والأحياء للقضاء على التفلتات وعصابات النقرز. وأعلن أن الأيام المقبلة ستشهد تشغيل جهاز الرنين المغنطيسي بمستشفى الشرطة وافتتاح طلمبة الوقود والمخبز لتقديم الخدمات لمنسوبي الشرطة والمواطنين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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