حالة الطقس المتوقعة في جميع مدن السودان خلال الـ24 ساعة القادمة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة ارتفاع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى ارتفاعا تدريجيا في جميع أنحاء البلاد مع احتمالية هطول أمطار خفيفة جنوب ساحل البحر الأحمر.

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وأوضح أن أعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم كانت 32 درجة وأدناها 20 درجة، مرفق تقرير لجميع مدن السودان.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)