الهلال يغلق ملعبه ويحوَّل تدريباته للأسرة

التاريخ: 04-فبراير-2020
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أعلن مجلس إدارة نادي الهلال بصورة رسمية، إغلاق ملعبه اعتباراً من الأمس، وذلك لصيانته بعد أن تعرض لضغط كبير في الفترة الماضية لم يكن من الممكن معها صيانته.
وقرر المجلس بحسب صحيفة آخر لحظة، تحويل تدريبات فريق كرة القدم بالنادي إلى ملعب نادي الأسرة، على أن يتم بحث إمكانية أداء مباريات الممتاز بالجوهرة الزرقاء وأداء التدريبات خارجها أو نقل المباريات أيضاً لاستاد الخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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